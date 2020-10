CAS, Messina: Lunedì 2 chiusa per sanificazione la sede di contrada Scoppo

Lunedì 2 novembre 2020 la sede centrale di Autostrade Siciliane, in contrada Scoppo, rimarrà chiusa per l’intervento periodico di pulizia, igienizzazione, disinfezione e sanificazione di tutti i locali. Rimarrà pertanto chiuso al pubblico per l’intera giornata anche il Punto Blu annesso.

Il Consorzio ha inoltre provveduto, già dai giorni scorsi, alla distribuzione a tutto il personale, impegnato nelle varie sedi e nei caselli, di una nuova fornitura di mascherine, gel igienizzante e presidi per la pulizia e la sanificazione dei luoghi di lavoro. Operazioni che costituiscono uno dei vari interventi primari di prevenzione della diffusione di malattie e di infezioni, in ossequio alla normativa, in continua evoluzione, emanata dagli organi competenti.

