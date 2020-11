Messina: parcheggi gratuiti e pagamenti sospesi nelle ZTL fino al 2 gennaio

Da oggi e fino al 2 gennaio, in virtù di apposita delibera della giunta comunale, si potrà parcheggiare gratuitamente nelle Ztl e nei parcheggi Cavallotti e Fosso di via La Farina. Già dal primo novembre il parcheggio Zaera era gratuito a partire per agevolare i cittadini che si fossero recati al Cimitero in occasione della festività di tutti i Santi.

Il Comune di Messina ed Atm Spa avevano infatti deciso di anticipare la sospensione del pagamento nel parcheggio coperto che sorge a Villa Dante, nelle immediate vicinanze del Gran Camposanto.

