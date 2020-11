DAD: D’Angelo (M5S), “quasi 1mln di euro per gli studenti meno abbienti”: l’elenco delle scuole

“E’ stato firmato dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina il decreto che assegna alle scuole 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata.

Di questi, la Sicilia beneficerà di oltre 9 milioni di euro, mentre per la provincia di Messina, sono in arrivo quasi 1 milione di euro.

Queste risorse, stanziate dal Decreto Ristori, saranno destinate agli istituti scolastici per l’acquisto di dispositivi portatili e strumenti digitali individuali per le connessioni e questi strumenti tecnologici saranno concessi in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti.

Un aiuto fondamentale per affrontare e gestire questa nuova fase dell’emergenza sanitaria e per dare una risposta immediata alle istituzioni scolastiche del Paese da parte del Governo nazionale.

E’ importante sottolineare che il criterio di riparto di questo decreto del Ministero della Pubblica istruzione, prevede il coinvolgimento di scuole ubicate in contesti con maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali.

Questo nuovo stanziamento consentirà agli istituti scolastici del Paese l’acquisto di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila connessioni”, così in una nota la senatrice messinese Grazia D’Angelo (M5S).

Sicilia Messina SANTA TERESA DI RIVA MEEE06000T DIR.DID.S.TERESA RIVA 6.862,50 € Sicilia Messina CAPIZZI MEIC813006 IC CAPIZZI – CESARO’ 9.669,48 € Sicilia Messina TUSA MEIC814002 TUSA 9.070,03 € Sicilia Messina NOVARA DI SICILIA MEIC81600N I. C. NOVARA DI SICILIA 9.539,67 € Sicilia Messina LIPARI MEIC81700D LIPARI 12.205,38 € Sicilia Messina LIPARI MEIC818009 ISOLE EOLIE 12.174,83 € Sicilia Messina VILLAFRANCA TIRRENA MEIC819005 IC VILLAFRANCA TIRRENA 10.627,84 € Sicilia Messina VENETICO MEIC820009 I.C.”STEFANO D’ARRIGO” VENETICO 7.248,14 € Sicilia Messina MESSINA MEIC822001 N.15 ME “VITTORINI” 6.885,41 € Sicilia Messina BARCELLONA POZZO DI GOTTO MEIC82400L I.C. D’ALCONTRES 10.456,03 € Sicilia Messina BARCELLONA POZZO DI GOTTO MEIC82500C I.C. FOSCOLO 10.394,94 € Sicilia Messina ACQUEDOLCI MEIC826008 ACQUEDOLCI 10.013,12 € Sicilia Messina BARCELLONA POZZO DI GOTTO MEIC827004 I.C. B.GENOVESE 10.268,94 € Sicilia Messina CAPO D’ORLANDO MEIC83000X I. C. N. 2 “GIOVANNI PAOLO II” 7.103,05 € Sicilia Messina ROCCALUMERA MEIC83200G I.C. ROCCALUMERA 7.198,50 € Sicilia Messina GIARDINI-NAXOS MEIC83300B I.C. GIARDINI 10.921,84 € Sicilia Messina CAPO D’ORLANDO MEIC834007 IST. COMPR. N. 1 CAPO D’ORLANDO 7.652,86 € Sicilia Messina FRANCAVILLA DI SICILIA MEIC835003 FRANCAVILLA SICILIA 9.913,85 € Sicilia Messina ALI’ TERME MEIC83700P ALI’ TERME 10.658,39 € Sicilia Messina CASTELL’UMBERTO MEIC83800E CASTELL’UMBERTO 9.554,94 € Sicilia Messina BROLO MEIC83900A BROLO 7.939,23 € Sicilia Messina PACE DEL MELA MEIC842006 PACE DEL MELA 13.110,28 € Sicilia Messina GIOIOSA MAREA MEIC84400T ANNA RITA SIDOTI 10.081,85 € Sicilia Messina MISTRETTA MEIC84600D TOMMASO AVERSA 9.058,58 € Sicilia Messina LONGI MEIC847009 LONGI 9.081,49 € Sicilia Messina PATTI MEIC848005 N.2 PATTI 7.431,41 € Sicilia Messina PATTI MEIC849001 N.3 PATTI 7.290,14 € Sicilia Messina MESSINA MEIC851001 IC N.2 D’ACQUISTO 10.895,12 € Sicilia Messina SAN FILIPPO DEL MELA MEIC85200R SAN FILIPPO DEL MELA 9.952,03 € Allegato 1 – Riparto dei fondi di cui all’articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 REGIONE PROVINCIA COMUNE CODICE DENOMINAZIONE RISORSE MECCANOGRAFICO Sicilia Messina SANTA LUCIA DEL MELA MEIC855008 S.LUCIA DEL MELA 9.070,03 € Sicilia Messina SANTO STEFANO DI CAMASTRA MEIC856004 I.C. SANTO STEFANO CAMASTRA 6.831,96 € Sicilia Messina TERME VIGLIATORE MEIC85700X TERME VIGLIATORE 11.108,93 € Sicilia Messina MESSINA MEIC85900G GIOVANNI XXIII VILL. ALDISIO 12.106,10 € Sicilia Messina MESSINA MEIC86100G N.13″A.LUCIANI”ME 12.659,74 € Sicilia Messina MESSINA MEIC86200B N.4 “G.LEOPARDI”ME 12.251,20 € Sicilia Messina MESSINA MEIC864003 I.C. “LA PIRA – GENTILUOMO” ME 12.445,92 € Sicilia Messina MESSINA MEIC86500V IST.COM.N.14″S.FRANC.DI PAOLA” 7.904,86 € Sicilia Messina MESSINA MEIC86600P IC “CANNIZZARO-GALATTI”ME 10.814,93 € Sicilia Messina MESSINA MEIC86700E “MANZONI – DINA E CLARENZA” ME 11.548,02 € Sicilia Messina MESSINA MEIC869006 N.11″PAINO-GRAV.”ME 9.925,30 € Sicilia Messina MESSINA MEIC871006 I.C. VILLA LINA-RITIRO”ME 12.583,38 € Sicilia Messina MESSINA MEIC872002 N.19″E.DA MESSINA”ME 11.758,02 € Sicilia Messina MESSINA MEIC87300T I.C. PASCOLI-CRISPI 11.410,57 € Sicilia Messina SAPONARA MEIC87400N ISTITUTO COMPRENSIVO – SAPONARA 10.914,21 € Sicilia Messina TORREGROTTA MEIC876009 I.C. DI TORREGROTTA 10.410,21 € Sicilia Messina TORRENOVA MEIC877005 TORRENOVA 10.387,30 € Sicilia Messina SAN PIERO PATTI MEIC878001 RITA LEVI-MONTALCINI 9.253,31 € Sicilia Messina SANT’AGATA DI MILITELLO MEIC87900R N.1 “CESAREO”S.AGATA MILITELLO 6.877,78 € Sicilia Messina BARCELLONA POZZO DI GOTTO MEIC88100R I.C. CAPUANA 10.452,21 € Sicilia Messina MESSINA MEIC88200L I.C. N.12″BATTISTI – FOSCOLO” 12.064,10 € Sicilia Messina MILAZZO MEIC88300C I.C. PRIMO MILAZZO 7.740,68 € Sicilia Messina SANT’AGATA DI MILITELLO MEIC885004 N.2″MARCONI”S.AGATA MILIT. 10.001,67 € Sicilia Messina TAORMINA MEIC88600X N.1″FOSCOLO”TAORMINA 9.481,76 € Sicilia Messina MESSINA MEIC88700Q I.C.S. N. 7 “ENZO DRAGO” ME 13.247,74 € Sicilia Messina SANTA TERESA DI RIVA MEIC88900B I.C.S.TERESA DI RIVA 12.648,28 € Sicilia Messina TORTORICI MEIC89100B I.C. N. 1 TORTORICI 9.425,12 € Sicilia Messina MESSINA MEIC893003 I.C. “BOER-VERONA TRENTO” ME 11.681,66 € Sicilia Messina MESSINA MEIC89400V I.C.”MAZZINI” MESSINA 8.000,32 € Sicilia Messina MESSINA MEIC89600E I.C. MAZZINI-GALLO 7.904,86 € Sicilia Messina MESSINA MEIC89700A GIUSEPPE CATALFAMO 12.613,92 € Allegato 1 – Riparto dei fondi di cui all’articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 REGIONE PROVINCIA COMUNE CODICE DENOMINAZIONE RISORSE MECCANOGRAFICO Sicilia Messina BARCELLONA POZZO DI GOTTO MEIC898006 I.C. MILITI 7.240,50 € Sicilia Messina BARCELLONA POZZO DI GOTTO MEIC899002 I.C. BALOTTA 7.187,05 € Sicilia Messina MILAZZO MEIC8AA00E I.C. SECONDO MILAZZO 8.473,77 € Sicilia Messina MILAZZO MEIC8AB00A I.C. TERZO MILAZZO 10.307,12 € Sicilia Messina MESSINA MEIC8AC006 I.C.TREMESTIERI 11.063,11 € Sicilia Messina MESSINA MEIC8AD002 I.C. S.MARGHERITA MESSINA 10.784,39 € Sicilia Messina MESSINA MEIC8AE00T ISTITUTO COMPRENSIVO PARADISO 8.527,22 € Sicilia Messina MISTRETTA MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 9.428,94 € Sicilia Messina MILAZZO MEIS00200X I.S.”G.B. IMPALLOMENI” 7.736,86 € Sicilia Messina SANT’AGATA DI MILITELLO MEIS00300Q I.I.S. SANT’AGATA DI M.LLO ” L.SCIASCIA” 9.886,49 € Sicilia Messina LIPARI MEIS00800V IS ISA CONTI ELLER VAINICHER 9.589,30 € Sicilia Messina MESSINA MEIS00900P I.S.MINUTOLI MESSINA 13.453,29 € Sicilia Messina BARCELLONA POZZO DI GOTTO MEIS01100P I.S.BARCELLONA FERRARI 10.700,39 € Sicilia Messina MESSINA MEIS01300A I.S.”BISAZZA” ME 10.635,48 € Sicilia Messina MILAZZO MEIS01600T I.I.S. “RENATO GUTTUSO” 11.189,11 € Sicilia Messina MESSINA MEIS019009 IST.ISTR.SUP. “ANTONELLO” MESSINA 14.572,64 € Sicilia Messina PATTI MEIS023001 IIS BORGHESE – FARANDA – PATTI 11.135,66 € Sicilia Messina CAPO D’ORLANDO MEIS02400R ITC CAPO D’ORLANDO MERENDINO 10.391,12 € Sicilia Messina MESSINA MEIS027008 VERONA TRENTO – MESSINA 12.590,38 € Sicilia Messina MESSINA MEIS02900X “MAUROLICO” MESSINA 9.015,95 € Sicilia Messina MESSINA MEIS03100X LA FARINA – BASILE 9.542,85 € Sicilia Messina SANTA TERESA DI RIVA MEIS03200Q ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI 9.817,76 € Sicilia Messina TAORMINA MEIS03300G I.I.S.S. “PUGLIATTI ” TAORMINA 12.052,02 € Sicilia Messina BARCELLONA POZZO DI GOTTO MEIS03400B BARCELLONA MEDI 8.393,59 € Sicilia Messina MESSINA MEMM574003 CPIA – MESSINA 9.875,67 € Sicilia Messina PATTI MEPC060006 LICEO VITTORIO EMANUELE III PATTI 8.053,77 € Sicilia Messina MESSINA MEPM010009 ” AINIS ” MESSINA 11.154,75 € Sicilia Messina MESSINA MEPS010008 “ARCHIMEDE” MESSINA 9.775,76 € Sicilia Messina MESSINA MEPS03000D “SEGUENZA” MESSINA 10.821,94 € Sicilia Messina CAPO D’ORLANDO MEPS22000L LICEO LUCIO PICCOLO 11.830,57 € Sicilia Messina MESSINA METD04000X IST. TEC. ECONOMICO “A.M.JACI” 10.238,39 € Allegato 1 – Riparto dei fondi di cui all’articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 REGIONE PROVINCIA COMUNE CODICE DENOMINAZIONE RISORSE MECCANOGRAFICO Sicilia Messina MILAZZO METD05000E I.T. L.DA VINCI ECONOMICO TECNOLOGICO 11.773,29 € Sicilia Messina BARCELLONA POZZO DI GOTTO METD08000A ITET “E. FERMI” ECONOMICO E TECNOLOGICO 10.223,12 € Sicilia Messina SANT’AGATA DI MILITELLO METD110001 ITET ” G. TOMASI DI LAMPEDUSA” 9.432,76 € Sicilia Messina MILAZZO METF020001 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO E.MAJORANA 13.835,10 € Sicilia Messina BARCELLONA POZZO DI GOTTO METF03000G ITT-LSSA COPERNICO 10.776,75 € Sicilia Messina SANT’AGATA DI MILITELLO METF040006 ITI S.AGATA M.LLO TORRICELLI 10.585,84 € Sicilia Messina MESSINA METH01000T I.T.T.L. “CAIO DUILIO” 11.185,30 €

