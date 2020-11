San Fratello celebra la commemorazione dei defunti davanti al Cimitero

di Fra Giuseppe Maggiore – Il 2 novembre a San Fratello nel piazzale antistante al cimitero, i cittadini del borgo nebroideo hanno celebrato l’Eucarestia in suffragio dei loro defunti. La celebrazione è stata presieduta dal vice parroco Don Cono Gorgone ordinato sacerdote il 12 settembre scorso, a fare da cerimoniere e da ministrante il seminarista Bettino Ricciardi. Hanno concelebrato il parroco Don Salvatore Di Piazza e Don Bettino Mancuso cappellano presso l’ospedale di Patti,

Presente il Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto, sensibile e attento ai momenti forti che la società civile e la Chiesa propongono, ha voluto fortemente che si celebrasse la Commemorazione dei fratelli defunti all’aperto, in modo che la partecipazione della gente potesse essere numerosa come ogni anno.

La fede e la compostezza dei sanfratellani è ben nota a tutti: tutto il perimetro interessato alla celebrazione era transennato, veniva controllata la temperatura, garantita la distanza, evitati gli assembramenti e ogni partecipante era munito di mascherina.

L’amplificazione è stata offerta da Giuseppe Mirenda che ha collaborato nella buona riuscita di un momento sempre commovente che ci avvicina a coloro che non sono più fra noi.

Esemplare l’operato degli operai del comune che hanno pulito eccellentemente il cimitero non trascurando nessun dettaglio, partecipando insieme ai fedeli all’allestimento dell’altare e alla cura della liturgia. Un operato all’insegna dell’unità e del rispetto per chi in quel luogo riposa in attesa della Resurrezione.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it