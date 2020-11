Covid 19, Barcellona: “nel fine settimana tamponi drive in per le scuole superiori”

“E’ stato organizzato per i giorni di sabato e domenica, presso il Palalberti, uno screening in modalità drive in – su base volontaria – per le scuole superiori. Potranno sottoporsi al tampone rapido studenti, docenti e personale scolastico. In questi giorni, infatti, preziosa è stata l’interlocuzione dell’Amministrazione Comunale con l’Anci e il referente per l’emergenza dell’Asp di Messina, Carmelo Crisicelli. Al termine della prima settimana di chiusura delle scuole, l’esecuzione di tamponi in modalità drive in potrà consentire alle autorità sanitarie un valido tracciamento dell’andamento del virus negli istituti superiori cittadini”. A comunicarlo è il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò, il quale da così un seguito alla scelta di chiudere temporaneamente le scuole a causa di casi di positività riscontrati.