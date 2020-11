Sicilia Zona Arancione, Villarosa a Musumeci “invece di attaccare Governo pensi a quanto fatto in questi mesi”

“Leggo, nello stesso giorno, le critiche del presidente Musumeci verso il Governo e il piano Covid che il Governo Musumeci vorrebbe realizzare entro il 30 novembre e resto colpito.

Da un lato si attacca il Governo nazionale perché il 5 novembre decide, dopo aver analizzato tutti e 21 indicatori conosciuti da tempo, di istituire in Sicilia la c.d. “zona arancione” e dall’altro, sempre il 5 novembre, si dice che entro il 30 novembre (tra 25 giorni) la Sicilia avrà 3600 posti Covid attivi.” Risponde il Sottosegretario M5S Alessio Villarosa alle ultime reazioni del presidente della Regione Sicilia Musumeci sull’istituzione da parte del Governo della Zona Arancione in Sicilia, che dovrebbe servire ad affrontare la pandemia in questo momento di aumentati contagi.

“Andando ad analizzare poi questi posti letto che verranno realizzati – aggiunge Villarosa – entro il 30 novembre si trovano situazioni alquanto discutibili. La provincia di Messina, con oltre 100 contagi giornalieri ed una popolazione di 650 mila abitanti, avrà forse attivi (al 30 novembre) 236 posti Covid ordinari e 39 posti di terapia intensiva covid, giusto 3 in più della provincia di Caltanissetta.

Inoltre la maggior parte di questi 39 posti previsti per terapia intensiva saranno concentrati nella sola città di Messina, dove troveremo ad esempio l’ospedale Piemonte che dovrà trattare 6 posti letto di terapia intensiva Covid senza che ad oggi, ma anche a piano completamente realizzato, abbia mai avuto posti ordinari per malati Covid.

Altro caso anomalo sarà il presidio di Barcellona Pozzo di Gotto che dopo essere stato trasformato totalmente in Covid Hospital con uno spostamento totale dei reparti, nonostante possegga uno dei migliori reparti di malattie infettive ed abbia già affrontato il Covid, avrà comunque 50 posti letto ordinari per malati Covid e incredibilmente solo 2 posti letto “tecnici” di intensiva Covid”.

“Ritengo essere, queste – conclude – scelte molto discutibili che penalizzeranno e potenzialmente potrebbero anche esporre tutto il territorio della provincia di Messina a grossi rischi sanitari. Spero che, al posto di continuare a criminalizzare il Governo creando tensioni sociali, Musumeci e l’assessore Razza pensino anche a questi importanti dettagli, visto che la seconda ondata era ampiamente prevedibile.”

