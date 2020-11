Incendio, scatta una gara di solidarietà: due famiglie negli alloggi di transito

Stavano per essere consegnate agli assegnatari gli alloggi andati a fuoco ieri sera in un rogo drammatico che ha scosso l’intero quartiere Giostra. L’appartamento da cui si sono propagate le fiamme era stato sottoposte ad alcuni interventi di manutenzione, e fortunamtamente questa circostanza ha evitato che ci fossereo persone in casa.

Cinque le famiglie evacuate, mentre i servizi sociali con l’assessore calafiore in prima linea, sono già al lavoro per assistere chi ha dovuto affrontare il trauma della perdita delle proprie cose. Una gara di solidarietà è iniziata per sostenere queste famiglie, e in moto ci sono semplici cittadini ma soprattutto diverse associazione benefiche che in un tam tam social hanno iniziato una raccolta fondi.

Intanto per due famiglie sono pronti gli alloggi di transito a Bisconte, che consentiranno agli sfollati una sistemazione decorosa durante il periodo di sfollamento.

