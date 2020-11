Incendio in Via Conte di Torino, paura tra i residenti. Evacuate 5 famiglie

Un grosso incendio si è sviluppato ieri sera intorno alle 19.30 in una casa disabitata di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari accanto alla chiesa di San Domenico al Dazio.

Il rogo, che ha distrutto il tetto della costruzione, si è sviluppato in un’abitazione di via Conte di Torino, una delle vie di collegamento tra via Palermo e viale Giostra. Il palazzo in cui è scoppiato l’incendio è stato fatto evacuare grazie all’intervento dei militari e degli uomini della polizia municipale.

A quanto pare il rogo è di origine colposa: il luogo da dove è nato l’incendio era sottoposto a opere di manutenzione e quindi disabitato, è probabile che la scintilla poi rivelatasi deflagrante sia partita da qualche attrezzo.

Nello stabile erano custodite anche delle bombole di gas che fortunatamente non sono state raggiunte dalle fiamme.

Il rogo ha distrutto gli appartamenti vicini, sono cinque le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Tanta paura tra i residenti ma non ci sono stati feriti.

L’incendio è stato spento dopo due ore grazie all’instancabile lavoro dei vigili del fuoco che, hanno avuto un gran daffare per mettere in sicurezza lo stabile e le abitazioni vicine.

