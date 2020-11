Stretta contro l’abusivismo alle Eolie: cinque denunciati a Vulcano e Lipari

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito diversi controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio anche sulle Isole dell’arcipelago Eoliano.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma, hanno proceduto nei confronti di:

un 56enne, un 67enne, un 40enne ed un 35enne, che sono stati tutti deferiti in stato di libertà all’A.G. per aver realizzato, su due immobili siti in Vulcano, località Vulcanello, interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo sismico, paesaggistico ed idrogeologico, in assenza del permesso di costruire e delle relative autorizzazioni;

un 36enne ed un 63enne, entrambi deferiti in stato di libertà all’A.G. per aver realizzato, in qualità rispettivamente di proprietario del fondo e di esecutore delle opere, in Lipari, località Santa Caterina, un manufatto in zona sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico, in assenza della concessione edilizia e delle autorizzazioni;