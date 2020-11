Chiusura Scuole, La Paglia (Asp): “le polemiche non portano beneficio, serve collaborazione”

Sulla polemica recente riguardo alla chiusura delle Scuole a Messina interviene il Direttore dell’Asp locale, Paolo La Paglia. Proprio ieri abbiamo assistito alla manifestazione a Piazza Municipio “Per la scuola e la cultura”, indetta dal gruppo Facebook “Scuola in Presenza” e partita dai docenti della Emilio Ainis. Il Sindaco De Luca ha da poco prorogato la chiusura a Lunedì e Martedì prossimi.

“In relazione alle ultime notizie di stampa relative all’emergenza nelle Scuole Messinesi – afferma La Paglia – si ribadisce stima e piena fiducia al Commissario Emergenza COVID dott. Carmelo Crisicelli e ai suoi collaboratori per il costante impegno profuso; il continuo aumento dei contagi in provincia di Messina, come in tutta la Regione Sicilia, ha imposto cautela e senso di grande responsabilità nei contenuti della nota inviata al Sindaco De Luca.

Oltre che effettuare centinaia di tamponi, tracciare i contatti dei soggetti positivi e monitorarne l’andamento clinico, l’Asp di Messina, seguendo le indicazioni dell’Assessorato Regionale della Salute, continua senza sosta ad effettuare screening di massa su varie categorie di popolazione ai fini di individuare prima possibile i soggetti positivi asintomatici, e quindi frenare il dilagare dei contagi; solo nella giornata di sabato 7 novembre il personale Asp è stato contemporaneamente impegnato a Barcellona, al Tribunale di Messina e all’Istituto Scolastico Minutoli sempre a Messina.

La situazione attuale impone, in tutta l’area metropolitana, grande collaborazione istituzionale fra tutti i soggetti coinvolti, come avviene nelle altre aree metropolitane di Palermo e Catania; le polemiche non apportano alcun beneficio e servono solo ad aumentare la preoccupazione nei cittadini, già provati dalla paura del contagio e della malattia”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it