Covid, Città Metropolitana: “effettuato screening scuole all’Istituto Minutoli”

E’ iniziato ieri e completato oggi, presso la sede dell’Istituto scolastico “Minutoli”, il monitoraggio regionale per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi Covid-19, rivolto al personale docente e non docente degli Istituti scolastici superiori del territorio comunale, oltre che alla popolazione scolastica e loro familiari.

L’iniziativa ideata dall’ANCI Sicilia e fortemente voluta dal Sindaco Metropolitano Cateno De Luca, si avvale del supporto logistico della Città Metropolitana di Messina per mezzo del Servizio di Protezione Civile, del Servizio Prevenzione e della Polizia Metropolitana e della fondamentale collaborazione del Dirigente prof. Pietro La Tona ed del Referente Asp dott. Carmelo Crisicelli.

Lo screening, che si svolge in modalità “drive in”, è stato effettuato, fino alle ore 12.00 di Sabato, al personale docente e non docente; dalle ore 12 di ieri e nella mattinata di oggi è stato riservato a studenti e familiari.

“Nonostante il numeroso personale scolastico che da Sabato mattina era ordinatamente in fila per procedere all’importante esame di controllo – fanno sapere dalla Città Metropolitana – le procedure sono state eseguite con celerità ed in totale sicurezza”.

A fare il punto su questo e sul resto del lavoro svolto in questi giorni da Asp Messina, è stato, in una sua dichiarazione odierna, che riportiamo qui, il Direttore Paolo La Paglia, (clicca).

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it