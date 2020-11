Scuole chiuse a Messina il 9 e 10 novembre: c’è l’ordinanza

Dopo un weekend di polemiche e i dubbi in merito alla chiusura o meno delle scuole, nel primo pomeriggio di domenica arriva l’ordinanza firmata dal sindaco Cateno De Luca (n.308 del 8/ 11 /2020) che stabilisce la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nei giorni 9 e 10 novembre.

Il sindaco Cateno De Luca nella sua ordinanza ha richiamato quella del Governatore Musumeci l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 che,

all’art. 2. ha disposto la sospensione a far data dal 26 ottobre 2020 su tutto il territorio della Regione Siciliana delle attività scolastiche per gli istituti scolastici secondari pubblici e paritetici, fino al 13 novembre 2020.

Secondo le informazioni in possesso del sindaco e citate nell’ordinanza, “sono stati accertati contagi da COVID 19 nell’ambito della comunità scolastica messinese in numero crescente e soprattutto non sempre riconducibile ad un preciso ed identificabile focolaio, ma che riguardano soggetti non collegati tra di loro che hanno in comune lo stesso ambiente e/o comunità scolastica”.

