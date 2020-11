ATM, protesta SGB:”Impossibile garantire l’igiene sui trasporti pubblici”

Si è svolta oggi davanti al Comune di Messina la protesta dei lavoratori ATM.

Qualche mese fa l’avvio di Atm spa ed il servizio di pulizie di bus, tram, uffici, locali e capannoni appaltato ad un’azienda esterna, la Zenith spa.

“Delle 350 ore settimanali prima dedicate al servizio ne sono rimaste meno della metà, in un periodo storico in cui ci sarebbe bisogno di più attenzione e non certo di tagli al servizio di igiene e pulizia nel trasporto pubblico, a garanzia della salute di lavoratori e passeggeri, per quello che resta comunque un servizio pubblico comunale

fondamentale per i cittadini”, così Vincenzo Capomolla, delegato di SGB Sindacato Generale di Base.

Al taglio del servizio è corrisposto l’aumento di autobus e tram: “Gli autobus sono ormai oltre 80 ed in costante aumento, oltre i tram, previsti nel numero di 10, uffici con oltre 50 stanze e bagni, migliaia di metri quadri di capannoni, officine e punti sparsi sul territorio fino a Villafranca. Impossibile garantire l’igiene dovuta nelle poche ore rimaste. Falcidiati anche orari e stipendi dei lavoratori, con contratti di 10 ore settimanali, lontanissimi dalle 40 previste dal contratto nazionale e da un trattamento minimamente dignitoso. Normale che i lavoratori, per esempio, debbano accedere a bus e tram senza che questi siano stati prima sanificati dopo l’utilizzo?”.

“In ultimo – continua Capomolla – l’azienda che gestisce l’appalto, Zenith spa, ha fatto sapere che non garantisce più neanche i salari, già ridotti all’osso, e ha avviato persino una girandola di procedimenti disciplinari, cercando di addebitare e far pagare ai lavoratori il livello igienico superficiale: non ci stiamo.”

Con l’azienda è già in calendario un incontro.

“Non è una questione aziendale. Quello del trasporto cittadino rimane comunque un servizio ed un bene pubblico del nostro Comune, come anche la responsabilità sulla salute di passeggeri e lavoratori e sul loro trattamento salariale e contrattuale. È necessario ridare dignità e sicurezza a servizio e lavoro, a lavoratori e cittadini”

Il video:

https://fb.watch/1FiSr4S7BH/

