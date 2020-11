Covid, 2 positivi a Salina. Sottoscritta intesa tra i sindaci per gli spostamenti

di Luana Spanò – I tre sindaci di Salina Clara Rametta (Malfa), Giacomo Montecristo (Leni) e Domenico Arabia (Santa Marina) hanno sottoscritto un’intesa per gli spostamenti interni nell’isola, concordando di considerare i territori dei tre Comuni di Salina come un complesso territoriale omogeneo per tutta la durata dell’emergenza. Il sindaco Domenico Arabia ha voluto sottolineare che non saranno tollerati gli spostamenti non necessari, “abbiamo solo voluto adottare maggiore flessibilità e tolleranza nel considerare gli spostamenti tra i Comuni, vista la forte interconnessione sociale ed economica”. Andare in un negozio non presente nel proprio comune è quindi un’attività tollerata. “Nel rispetto – sottolinea Arabia – delle normative vigenti sull’obbligo dell’utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale”. Al momento sono solo 2 gli attuali positivi presenti sull’isola. Resta l’obbligo dell’autocertificazione per spostarsi tra i 3 Comuni.

