Derby di Sicilia: finisce con un pari Palermo-Catania

Alla fine è stata un’impresa, per 80′ era stata una grande impresa. Il Palermo pareggia il derby di Sicilia contro il Catania al termine di una settimana a dir poco travagliata. Dodici positività riscontrate al Covid-19 e soltanto 12 effettivi di cui disporre per il match del Barbera: 11 in campo più il portiere di riserva. Nessuna sostituzione possibile contro un Catania con la rosa tipo e che non è riuscito a sfruttare questo vantaggio psicologico e che in corso di match è diventato fisico. Anzi, la formazione di Raffaele ha patito per tutto il primo tempo le iniziative dei rosanero. E’ andata sotto con il gol segnato da Kanoute, non ha saputo reagire e ha rischiato di subire anche il raddoppio da Saraniti (traversa scheggiata) e da Valente (conclusione di poco a lato). Nonostante la foga e l’agonismo, il Catania è stato impreciso nel palleggio, tanti errori tecnici e scarsa incisività sottoporta se si eccettua il solo Pecorino. Reginaldo non ha garantito quanto il suo allenatore si aspettava e la difesa del Palermo è riuscita a limitarne le possibilità.

Nella ripresa, il Catania ha provato ad accelerare e il Palermo ha tenuto duro nel suo momento più difficile non disdegnando comunque pressing e ripartenze. Grazie anche alle 5 sostituzioni effettuate, i rossazzurri hanno potuto mostrare una maggiore brillantezza in campo, mentre la squadra di Boscaglia ha provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il gol del pari catanese è arrivato all’80’ in seguito a un’azione piuttosto fortunata di Pecorino che prima di deviare in rete ha anche toccato il pallone con una mano scatenando le proteste del Palermo. Subìto il gol, i rosanero, tuttavia, non si sono abbattuti, anzi hanno sfiorato la rete con Saraniti (tiro a lato) e con Rauti (parata di piede di Martinez). Gli ultimi minuti di match, con il Palermo ormai stremato, sono stati a firma del Catania che proprio allo scadere ha sfiorato la palla match con Biondi che, in girata, ha calciato alto. Al Barbera finisce 1-1 un derby bellissimo e che per l’intensità e la qualità vista in campo non rispecchia le attuali posizioni di classifica di Catania e Palermo. I rossazzurri salgono a quota 7 punti con due gare in meno, i rosanero restano in coda a quota 3 ma con sole 6 partite giocate sulle 9 in programma.

