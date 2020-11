Prova preselettiva bandi Atm Spa

Sul sito di Atm Spa è stato pubblicato ieri pomeriggio l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva relativa ai due bandi per la selezione pubblica di 30 giovani under 30 da assumere con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante e di 60 operatori di esercizio da inserire in una graduatoria da cui attingere per eventuali future assunzioni a tempo indeterminato.

“In merito alle polemiche sollevate dai sindacati tramite un comunicato unitario – scrive in una nota il presidente del Cda di ATM Spa Giuseppe Campagna – intendo ricordare che i requisiti richiesti nei due bandi della selezione pubblica in atto sono uguali a quelli che erano stati previsti nella selezione effettuata dall’Azienda Trasporti di Messina la scorsa estate per l’assunzione di 70 autisti under 30, sulla quale non sono state espresse disapprovazioni. Oggi come allora, la selezione avviata da Atm Spa è ispirata ai principi di trasparenza e legalità. Ritengo inopportuna la polemica relativa al domicilio, in quanto anche se animati da campanilismo, non bisogna dimenticare – conclude il documento – che tanti messinesi sono in giro per l’Italia e che pur non avendo la residenza a Messina hanno tutto il diritto di tornare se la loro terra d’origine offre ad essi una opportunità di lavoro”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it