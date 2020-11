“Questa sera ceniamo insieme” CMDB lancia una iniziativa per sostenere i ristoratori

di Fra Pè – Visto l’impossibilità di mangiare fuori, stare tra amici e soprattutto visto le difficoltà dei ristoratori, Cambiamo Messina dal Basso lancia una iniziativa per sostenere pizzerie, rosticcerie, bar, ristoranti, che come ben sappiamo a causa delle normative anti-covid non possono aprire alla clientela.

I componenti del movimento politico cittadino invitano tutti i messinesi a non abbandonare i ristoratori che possono vendere solo da asporto fino alle 22, ma essere solidali con loro e sostenerli in maniera semplice e beneficiando nello stare insieme in famiglia.

L’iniziativa che è da incoraggiare e promuovere inizia oggi 14 novembre. Tutti e tutti insieme in pizzeria, virtualmente!

Ordiniamo a casa una pizza e pubblichiamo sui social o sulla pagina Fb di CMDB una foto con l’hashtag #questaseraceniamoinsieme

La prossima proposta è andiamo tutti in rosticceria!

