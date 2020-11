La seconda ondata sta montando non solo in Italia, ma anche all’Estero. Anche in Germania i contagi sono aumentati. Il Governo guidato da Angela Merkel doveva farsi venire un’idea, e si sa, i tedeschi spesso sono molto avanti…

Così dalla Germania del Futuro arriva la testimonianza che non ti aspetti… Un giovane del 2020 racconta come lui e i coetanei hanno salvato il Paese dalla Pandemia…

Uno spot molto divertente e che farà sentire eroi molti di noi…

Guardalo sulla nostra Pagina, cliccando qui.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it