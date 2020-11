Covid sui Nebrodi: punto sulla situazione

di Fra Pè – Non solo contagi nei Nebrodi ma anche un numero consistente di guarigioni. I Paesi Nebroidei sono stati abbastanza provati dai contagi: Galati Mamertino, Castel di Lucio hanno tribolato non poco così come altri comuni nebroidei che grazie all’osservanza delle norme e al lavoro delle varie amministrazioni comunali, piano piano stanno cercando per quanto è possibile di tornare alla normalità.

Sant’Agata Militello: due cittadini santagatesi ultrasettantenni, contagiati dal Covid-19 sono ricoverati al Policlinico e le loro condizioni purtroppo destano preoccupazione.

Nel comune tirrenico sono saliti a 40 i soggetti positivi al Covid-19 accertati con tampone molecolare, mentre 15 persone sono positive al test rapido.

34 i positivi a Capo d’Orlando, così come afferma il Sindaco Franco Ingrillì. 50 invece le persone che si trovano in isolamento domiciliare.

Sinagra: sono saliti a 44 i casi di accertata positività (10 in più rispetto all’ultimo aggiornamento). Inoltre, sono 8 i soggetti positivi al test rapido, di cui si attende conferma del tampone molecolare.

L’A.S.P.- così come afferma AM notizie nel suo sito- ha infatti comunicato al Sindaco Musca, l’esito dei 60 tamponi molecolari effettuati martedì 10 novembre ai bambini della scuola della frazione Gorghi che erano risultati positivi, oltre ai loro nuclei familiari e alcuni contatti stretti. 13 i nuovi casi di Coronavirus, mentre 3 bambini si sono negativizzati e sono stati dichiarati guariti.

Anche a Raccuja è cresciuto il numero dei positivi: sono adesso 10 le persone di cui è stato accertato il contagio da Coronavirus, mentre sono 19 i soggetti positivi al test rapido di cui si attende conferma. Il totale dei soggetti in isolamento sono 51.

Tortorici: si sono accertati con tampone molecolare tre nuovi contagi, oltre a dieci soggetti positivi al tampone rapido che dovranno essere confermati nei prossimi giorni: salgono dunque a 23 i casi ufficiali, oltre a 11 positivi al test antigenico.

Capri Leone: 3 nuovi contagiati, nella totalità dei casi si tratta congiunti dei positivi già isolati: salgono a 18 dunque gli attuali positivi nel comune guidato dal sindaco Filippo Borrello, che annuncia anche due guarigioni.

Brolo: sono 2 i nuovi contagiati, ma gli attuali positivi rimangono 12, alla luce di due guarigioni.

Patti: sono 4 guariti, i contagiati scendono a 61.

Sono guarite 7 persone anche ad Acquedolci, che fanno scendere il numero dei contagiati ufficiali a 33. Altri 17 soggetti invece, positivi ai test rapidi, sono in attesa di tampone di verifica Asp.

Anche a San Fratello, come si evince dalla pagina Fb del Comune sono 3 i contagiati. L’Amministrazione comunale nella sua interezza, maggioranza e minoranza ha deciso di impegnare un somma dal bilancio comunale per permettere uno screening su base volontaria, soprattutto tra la popolazione scolastica, e consentire a chi, qualora dovesse essere positivo al tampone molecolare per la ricerca dell’infezione da covid-19 e non avesse la possibilità di isolarsi presso la propria abitazione, di soggiornare presso un albergo o un B&B attrezzato in tal senso.

