Aumentano i positivi sui Nebrodi. Nessun nuovo caso a San Fratello, calano i contagi a Galati Mamertino

Notizie non buone provenienti dai paesi situati sui Nebrodi.

A Sant’Agata di Militello aumentano i positivi al tampone molecolare: sono infatti 45. Risultano essere 25 i positivi al tampone rapido e 4 pazienti ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva. Il sindaco santagatese Bruno Mancuso, richiamando tutti e soprattutto i più giovani al rispetto delle norme, afferma: “La maggior parte dei pazienti in isolamento domiciliare stanno bene e senza sintomi di rilievo, qualcuno con sintomi respiratori”

A Raccuja, sono 20 i positivi al tampone molecolare, 9 i positivi al test rapido per il covid-19 in attesa di conferma e 50 le persone in isolamento. Anche in questo caso, dall’amministrazione arriva il monito di rispettare tutte le norme anti contagio.

Mentre a Brolo si registrano 2 nuovi casi, portando a 13 gli attuali positivi al coronavirus. Si registra altresì una persona guarita.

Acquedoci: il sindaco Alvaro Riolo comunica 4 nuovi casi di positività al tampone molecolare che comunque “non destano preoccupazione perché conferme di tamponi rapidi già positivi e soggetti già in isolamento da giorni”– afferma il primo cittadino. Ad Acquedolci la situazione attuale vede 43 soggetti positivi al tampone molecolare, 5 positivi a quello rapido e 14 guariti.

Tre i positivi al test rapido nel comune di Gioiosa Marea, soggetti senza alcun sintomo e già in isolamento domiciliare. Al momento, gli altri 5 positivi, non possono ancora uscire dall’isolamento.

Tortorici, si contano 30 positivi, 46 soggetti in isolamento e 3 guariti.

Situazione stabile a San Fratello dove qualche giorno fa si sono registrati tre casi di di positività al tampone molecolare. I soggetti sono in isolamento così come le loro rispettive famiglie.

Notizie positive arrivano da Galati Mamertino in “fase 2”. Un mese fa erano 160 i positivi al Covid-19, mentre oggi sono scesi a 8. La comunità galatese ha saputo affrontare bene la situazione di emergenza, ma venuta fuori dalla zona rossa, si è ritrovata nella più ampia zona arancione.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it