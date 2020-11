Eolie, a Malfa 3 positivi. Lipari con il fiato sospeso su riapertura scuole

di Luana Spanò – Accertati i primi 3 positivi Covid-19 a Malfa. Sono 12 le persone sottoposte ad isolamento fiduciario con cui erano stati a contatto, risultati poi tutti negativi. Il 28 novembre, dalle ore 9:00, screening su base volontaria per tutta la popolazione dello stesso comune.

Mentre Lipari resta con il fiato sospeso sul tema della riapertura delle scuole. Si attende la nuova diretta del sindaco per una nuova comunicazione sulla ripresa o meno dell’attività didattica in presenza. Tante le pressioni ricevute dal primo cittadino per continuare a tenere le scuole chiuse.

