Delvento, il messinese, ottiene 4 ‘Sì’ a X Factor con ‘Fiore di Maggio’

Il cantante messinese Carmelo Genovese, classe ’93, in arte Delvento ha ottenuto quattro sì al provino di X Factor. La sua interpretazione di “Fiore di maggio” di Concato, accompagnata dalla voce e dalla chitarra, ha ricevuto calorosi applausi. Alla sua esibizione erano presenti anche la madre Cristina Lanese e la fidanzata, che hanno sostenuto e applaudito Delvento. Il giovane artista ha ricevuto l’approvazione dei giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, ottenendo così il via libera per continuare la sua avventura nel talent show.

