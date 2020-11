Premio Ulisse, Piccolo Borgo Antico: ancora riconoscimenti e premi

Ancora due prestigiosi riconoscimenti per la compagnia eoliana. Nonostante la situazione di stallo artistico in cui la Compagnia teatrale Piccolo Borgo Antico è momentaneamente bloccata per ovvie ragioni anti-COVID, il noto e amato gruppo amatoriale di interpreti riesce a fare parlare di sé. La scuderia della vulcanica Tindara Falanga, per il secondo anno consecutivo, è rientrata nella rosa delle nomination (5 per categoria su tutto il territorio siciliano) per il celebre PREMIO ULISSE. Quest’anno le ambite nomination sono ricadute su Angela Merlino e Gianluca Veneroso, come “potenziali” migliore attrice non protagonista e migliore attore non protagonista, nei ruoli di Rosa e Pasquale Cimmaruta in Le Voci Di Dentro (E. De Filippo).

