Pd, Franco De Domenico coordinatore dei dipartimenti tematici in Sicilia

Nonostante l’emergenza Covid, il segretario regionale del Partito Democraticoย Anthony Emanuele Barbagalloย completa la segreteria regionale delย ๐๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ญ๐จย ๐ƒ๐ž๐ฆ๐จ๐œ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐œ๐จ, che vuole essere sempre piรน un partito presente nell’agone politico regionale. Un partito di opposizione al governo Musumeci, ma allo stesso tempo di proposta e di ascolto delle istanze dei cittadini.

In questa ottica assume un ruolo centrale l’istituzione deiย ๐‘ซ๐’Š๐’‘๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’Šย ๐’•๐’†๐’Ž๐’‚๐’•๐’Š๐’„๐’Šย che offriranno un supporto di idee alla segreteria regionale, ai deputati, ai tanti sindaci e amministratori locali del Partito che ogni giorno danno un grande contributo alla nostra regione.

I Dipartimenti saranno un luogo di studio, di formazione, di confronto e di elaborazione di Idee con l’obbiettivo di valorizzare le tante competenze presenti tra gli iscritti alย ๐๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ญ๐จย ๐ƒ๐ž๐ฆ๐จ๐œ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐œ๐จ.

“Ringrazio il segretario Regionaleย Anthony Emanuele Barbagalloย che mi ha voluto affidare sia laย ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎ’ย ๐—ฑ๐—ฒ๐—นย ๐——๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผย ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฎ’ (compito molto delicato per le difficoltร della sanitร siciliana in questa emergenza Covid e per il quale spero di mettere a disposizione le mie competenze e l’esperienza acquisita in questi tre anni quale segretario della commissione Sanitร dell’Ars), che quella delย ๐œ๐จ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จย ๐๐ขย ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ขย ๐ขย ๐ƒ๐ข๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข – dichiara Franco De Domenico –ย Un ruolo particolarmente impegnativo e sfidante nel quale cercherรฒ di portare quella “๐’„๐’๐’๐’„๐’“๐’†๐’•๐’†๐’›๐’›๐’‚” che da sempre contraddistingue il mio impegno e che non sempre caratterizza la politica. Ci metteremo subito a lavoro, “๐’‡๐’‚๐’„๐’†๐’๐’ ๐’ย ๐’”๐’’๐’–๐’‚๐’ ๐’“๐’‚” per fare “๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ซ๐ž” la voce del Partito democratico al servizio dei Siciliani.”

Questi i 22 nuovi Dipartimenti e i rispettivi responsabili:

โƒ AGRICOLTURA e ATTIVITAโ€™ PRODUTTIVE: Peppe Calabrese;

โƒ AMBIENTE e PARCHI NATURALISTICI: Gandolfo Librizzi;

โƒ AREE INTERNE: Stefania Marino;

โƒ BENI CULTURALI: Manlio Mele;

โƒ DIRITTI: Maria Grazia Leone;

โƒ DONNE: Milena Gentile;

โƒ ECONOMIA: Franco Piro;

โƒ ELETTORALE: Giuseppe Vultaggio;

โƒ FAMIGLIA e INFANZIA: Francesca Marano;

โ€“ FORMAZIONE POLITICA-RESPONSABILE ATTUAZIONE PROGRAMMA: Giovanni Barbagallo;

โ€“ FORMAZIONE, POVERTAโ€™ EDUCATIVA, ISTRUZIONE: Salvo Altadonna;

โƒ GIUSTIZIA: Giuseppe Berretta;

โƒ INFRASTRUTTURE: Nicola Marchese;

โƒ LAVORO: Jacopo Torrisi;

โƒ PROFESSIONI e IMPRESE: Luigi Bosco;

โƒ RIFIUTI: Magda Culotta;

โƒ RIFORME STATUTARIE e ISTITUZIONALI: Marco Campagna;

โƒ SANITร€-COORDINAMENTO DIPARTIMENTI: Franco De Domenico

โƒ SCUOLA: Caterina Altamore;

โƒ SPETTACOLO DAL VIVO: Luigi Tabita;

โƒ SPORT: Orazio Arancio;

โƒ TURISMO e ISOLE MINORI: Giuseppe Siracusano.

