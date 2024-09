Congresso straordinario della federazione di Messina del PD: ufficializzato il calendario

Riparte il percorso congressuale del Partito Democratico di Messina dopo la pausa dovuta alla tornata elettorale delle elezioni europee. Il congresso straordinario, il cui iter deve concludersi entro il 31 ottobre 2024, rappresenta un momento cruciale per la riorganizzazione del partito a livello provinciale. La Commissione di garanzia ha recentemente certificato la platea congressuale, mentre la Commissione per il Congresso ha stabilito il calendario ufficiale per le varie tappe del processo, inclusa la presentazione delle candidature per la segreteria provinciale e gli organismi direttivi del partito.

Ecco le date chiave del congresso straordinario del Partito Democratico di Messina:

Domenica 22 settembre 2024, ore 20.00 : Scadenza per la presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a provinciale e per gli organismi provinciali.

: Scadenza per la presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a provinciale e per gli organismi provinciali. Giovedì 24 settembre 2024 : Termine ultimo per la Commissione per il Congresso per verificare la documentazione delle candidature presentate.

: Termine ultimo per la Commissione per il Congresso per verificare la documentazione delle candidature presentate. Dal 28 settembre al 20 ottobre 2024 : Svolgimento delle assemblee di circolo, nelle quali si discuteranno e voteranno le mozioni congressuali.

: Svolgimento delle assemblee di circolo, nelle quali si discuteranno e voteranno le mozioni congressuali. Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024: Svolgimento dell’Assemblea Provinciale Congressuale, nella quale verranno eletti il nuovo segretario/a provinciale e i membri degli organismi direttivi.

Il calendario è stato reso pubblico per garantire la massima trasparenza e sarà comunicato a tutti i circoli della provincia di Messina. Gli iscritti e i militanti potranno consultare il programma e le scadenze per partecipare attivamente al congresso.

Per eventuali richieste di informazioni o per l’invio di comunicazioni ufficiali, è stata attivata una casella di posta elettronica dedicata: [email protected]. Questo indirizzo email è abilitato anche per la ricezione delle candidature formali, che dovranno rispettare la scadenza fissata per il 22 settembre 2024.

Il congresso straordinario rappresenta una tappa fondamentale per il rilancio del Partito Democratico nel capoluogo e in tutta la provincia. Con la conclusione di questo iter congressuale, il PD di Messina punta a rinnovare il gruppo dirigente con l’obiettivo di affrontare con maggiore credibilità e determinazione le sfide future. I nuovi leader saranno chiamati a promuovere un progetto politico in grado di rispondere alle esigenze del territorio, rilanciando il partito e rafforzandone la presenza nelle istituzioni locali.

