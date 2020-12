Drive-in tamponi, viabilità bloccata all’Annunziata; Laimo “si può spostare a Giostra”

“Il traffico stradale in zona Annunziata è bloccato, ma l’implementazione o lo spostamento di un drive-in per tamponi Covid anche nella zona Giostra potrebbe rappresentare un’importante soluzione al fine di alleggerirne la viabilità”.

A comunicarlo in una sua nota è il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, riassumendo il pensiero di tutti i colleghi consiglieri, con cui ha affrontato e trattato la questione in una seduta della 3a commissione, presieduta dallo stesso Laimo, proprio lo scorso giovedì 3 dicembre.

“Naturalmente – sottolinea il consigliere Laimo – il tutto senza intaccare il regolare svolgimento del mercato rionale bisettimanale di Giostra e dunque poter svolgere tale servizio drive in nei giorni in cui l’area dell’Asp non venga utilizzata dagli stessi mercatali, che già hanno subito e stanno subendo diversi danni economici”.

