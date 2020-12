Lipari, isola pedonale: commercianti in protesta e arriva la replica del sindaco

Luana Spanò – A Lipari, il primo dicembre la via principale è stata chiusa al traffico, dalle ore 17:00 fino a Marzo.

Continua la protesta dei commercianti che ritengono che la scelta fatta dal sindaco tenga poco in considerazione le reali necessità degli imprenditori e senza utilità in periodo di Covid.

Vetrine scarne da addobbi, aria poco natalizia e negozi già chiusi prima delle ore 20:00 non aiutano l’isola pedonale e i suoi buoni propositi, e resta semideserta.

Tuttavia, arriva la replica del sindaco sulle polemiche esplose sui social: “Credo proprio che ci voglia una bella faccia tosta per scrivere che l’Amministrazione sia poco attenta all’opinione dei commercianti. Abbiamo sempre operato per far lavorare tutti nel modo migliore questa estate le nostre attività, anche se per un periodo più limitato. Questa amministrazione avendo avuto un assegnazione di 400 mila euro, non si è limitata ad esenzioni per questo importo ma per un milione e mezzo, esentando per tutto il periodo dell’emergenza i commercianti non solo per il suolo pubblico ma anche per la Tari. Aiuti elargiti solo questa Amministrazione destinando i fondi della tassa di sbarco. E a proposito di scarsa considerazione, sull’isola pedonale, questa amministrazione senza che nessun comitato lo chiedesse, di propria iniziativa, ha sospeso l’isola pedonale, per permettere condizioni migliori a tutti gli operatori che potevano continuare a lavorare, vendendo d’asporto. Il giorno in cui oltre alla vendita per asporto, il nuovo decreto ha permesso altro, così come disposto dall’assessore competente, gli uffici hanno disposto nuovamente l’isola pedonale. Proprio per agevolare i nostri commercianti è stata riproposta solo per tre ore serali”.

