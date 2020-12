Ylenia Bonavera, l’autopsia conferma: morta per la coltellata

Si aggrava la posizione della 34enne Daniela Agata Nicotra, dopo gli esiti dell’autopsia eseguita che doveva sciogliere il dubbio se la morte della giovane 26enne fosse arrivata per quella coltellata, che inizialmente ai medici dell’ospedale Garibaldi di Catania non era apparsa così grave, ipotizzando anche una overdose dal momento che durante la lite tra le due amiche Ylenia aveva in corpo droga e alcol.

Domani lunedì 14 dicembre è fissata l’udienza di convalida del fermo al Tribunale di Catania che ha aperto una inchiesta.

Le indagini sono tutt’altro che chiuse: resta infatti un buco di tempo tra il momento dell’aggressione e l’arrivo al Pronto soccorso di Ylenia, un tempo che forse avrebbe permesso di salvarla.

