Morte di Ylenia, la 34enne sotto accusa si difende

Avrebbe preso il coltello dall’auto per difendersi dopo che Ylenia l’avrebbe colpita ad un ochhio. Questa la sostanza delle dichiarazioni rese da Daniela Agata Nicotra, la persona trans 34enne accusata di averla ferita a morte all’incrocio tra via Salette e via della Concordia, nel quartiere di San Cristofaro a Catania, con un coltello da cucina che deteneva illegalmente nella sua auto.

Secondo quanto riferito ai giornali dall’avvocato Giovanni Chiara, il litigio sarebbe avvenuto perchè la Nicotra l’avrebbe rimproverata circa l’uso di sostanze stupefacenti.

La 34enne si trova attualmente nel carcere di piazza Lanza in attesa della convalida del fermo. Per il legale sarà decisiva l’autopsia, per stabilire se sia stato il fendente a causare la morte della messinese.

