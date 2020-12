Disagi Quartiere Lombardo, chiediamo a Geraci (III Municipalità) dopo denunce di un cittadino

Di Michele Bruno – In merito alla segnalazione fatta dal cittadino del Quartiere Lombardo Sergio Martino (qui), abbiamo sentito alcuni consiglieri del Terzo Quartiere, e ci ha risposto il Vicepresidente Alessandro Geraci (eletto in quota M5S).

“Buongiorno Vicepresidente, vi sono arrivate segnalazioni in merito al problema esposto dal cittadino Martino?” Abbiamo chiesto.

“La problematica la conosco, – ha risposto Geraci – e la conoscono tutti i consiglieri di Quartiere. Non riguarda solo il Quartiere Lombardo, ma anche diverse zone della Città, il Rione Carrubbara, il Rione Bisconte, Camaro, San Paolo, ma riguarda anche altre Circoscrizioni oltre alla terza”.

“Per quanto riguarda lo spazzamento: è nettamente diminuito il personale in strada da quando è partita la raccolta differenziata, – spiega – perché la maggior parte è stato spostato appunto al porta a porta. Nelle vie più grandi si è cercato di provvedere con la macchina spazzatrice, ma non basta. Le segnalazioni e le richieste di incontro con il Cda di Messinaservizi sono innumerevoli, le farei vedere tutte a questo cittadino, perché ha perfettamente ragione.”

“Riguardo Manutenzione strade e buche: Quando vediamo qualcosa o un cittadino segnala facciamo subito la richiesta tramite protocollo pec al Dipartimento Manutenzione Strade. – approfondisce Geraci – Sono tante le richieste e come spesso capita si va semplicemente a rattoppare, il che significa che appena c’è una pioggia salta tutto quanto e si torna punto e a capo, piuttosto che scarificare e bitumare da zero la strada, che sarebbe la cosa migliore. Questo viene fatto ogni tanto, in base alle disponibilità economiche del dipartimento. La scelta delle vie viene fatta solitamente tramite una segnalazione della Circoscrizione, che si riunisce e stabilisce le priorità. Devo dire che molto spesso non seguono le nostre direttive, fanno invece tutt’altro. Come poi selezionino gli interventi non saprei dire”.

“Anche la questione Amam e acqua non è esclusiva del Quartiere Lombardo, – spiega su questo tema – che rispetto agli anni passati però sta soffrendo di più, il Presidente Amam Salvo Puccio ci ha detto che il problema attualmente deriva, in Città, da una penuria d’acqua e di piogge verificatasi quest’anno e che non si era mai verificata negli ultimi decenni. Insomma questo ha fatto si che molti affluenti e molte vene d’acqua sono andate in secca. Il Problema dell’approvvigionamento acqua, va detto, è assolutamente un problema siciliano. L’Amam dovrebbe progettare al più presto l’ispezione e la tracciabilità di nuovi pozzi in città da cui attingere e il progetto del Montesanto”.

“Avete fatto qualche atto in merito e segnalato a Messinaservizi, Amam e Sindaco? Sono davvero inerti come dice il signore? Hanno provveduto nel tempo?”.

“Va detto questo: noi consiglieri della Municipalità – chiarisce il Vicepresidente della Terza – non abbiamo potere decisionale, non possiamo gestire i fondi, per questo si apre l’argomento del Decentramento Amministrativo. Non abbiamo la possibilità di risolvere direttamente e in maniera rapida i problemi esposti dai cittadini, dobbiamo necessariamente dipendere dalle scelte dei dipartimenti comunali e gli assessorati. Queste domande infatti – incalza – andrebbero fatte ai dirigenti e agli assessori ai rami.”

Riteniamo che quest’ultima sia una precisazione molto importante, che tra l’altro va in netto contrasto con le dichiarazioni politiche rilasciate dal Sindaco di Messina in campagna elettorale. Infatti il Sindaco aveva paventato la possibilità di eliminare i consigli di quartiere, cosa che al momento non è comunque in discussione.

Al più presto gireremo quanto abbiamo ricostruito a Messinaservizi, Amam e ai dipartimenti e assessorati di competenza, per ottenere risposte. Speriamo comunque che possano arrivare presto anche senza la nostra attivazione.

