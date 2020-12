Città di S.Agata – FC Messina: in campo dopo oltre 50 giorni

FC Messina, 50 giorni dopo: sembrerebbe il titolo di un film, risulta essere invece la condizione dei giallorossi, che tornano in campo per una gara ufficiale nella più che insidiosa trasferta di S.Agata.

Gli uomini di Pasquale Ferrara si presentano in ottima forma al match dell’ottava giornata, reduci da due pari in altrettante trasferte contro Gelbison e Castrovillari.

Gli ultimi movimenti di mercato non hanno minato alla qualità dei biancazzurri, con operazioni sia in entrata che in uscita. Tra i fattori da tenere in seria considerazione, le due gare disputate dai biancazzurri nelle ultime settimane, che hanno permesso a Cicirello e compagni di mettere oltre 180 minuti nelle gambe. Proprio l’attaccante e capitano della compagine tirrenica è tra gli elementi di spicco, oltre che capocannoniere del S.Agata con 4 reti all’attivo.

In casa FC Messina, Pino Rigoli dovrà mostrare i progressi della rosa, che ha approfittato della lunga pausa per assimilare i dettami del trainer raccuiese. In 3 ai box per i giallorossi: Dambros, Carbonaro e Camara, che proveranno a rientrare già nel match di mercoledì contro la Cittanovese. FC Messina che potrà contare su due dei neo-arrivati: il difensore da Silva e l’esterno offensivo Kellian.

I VENTIDUE CONVOCATI

Portieri: Francesco MARONE, Francesco TOCCI, Massimo STRINO;

Difensori: Gabriele AITA, Francesco CASELLA, Matteo FISSORE, Domenico MARCHETTI, Riccardo RICOSSA, Joao DA SILVA, Gabriele QUITADAMO

Centrocampisti: Alessandro MARCHETTI, Giuseppe PALMA, Thomas GILLE, Manfredi DI GIORGIO, Cristian AGNELLI, Giovanni GIUFFRIDA, Marco GARETTO;

Attaccanti: Kilian BEVIS, Kana KELLIAN, Pablo CABALLERO, Facundo CORIA, Norvin MUKIELE.

