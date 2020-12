Comune di Salina: doni per i bambini a chilometro zero

di Luana Spanò – Il sindaco di Santa Marina Salina Domenico Arabia, come da tradizione, nonostante le limitazioni dovute al Covid -19, insieme all’assessore Linda Sidoti ha consegnato i regali di Natale ai bambini della scuola materna ed elementare. “Quest’anno l’Amministrazione Comunale di Santa Marina Salina ha deciso di legare questi piccoli doni al territorio e alle attività commerciali del luogo: per i bambini delle elementari e delle medie è stato donato un sacchettino con un barattolo di marmellata e un sacchetto di biscotti prodotti da #mentucciasalina immaginato per una merenda sana e naturale. Per i bimbi della materna abbiamo regalato libri e giochi per l’apprendimento forniti da #acasadiamalia. Un piccolo gesto per rendere felici i nostri bambini e sostenere le aziende dell’isola.

Nei prossimi giorni consegneremo anche ai nostri anziani un sacchetto simile con alcune prelibatezze del nostro territorio così come consegneremo a tutti bambini gli stessi doni anche se non sono presenti al momento sull’isola…

Agli alunni delle elementari ho ricordato quanto siano stati fortunati quest’anno a frequentare regolarmente le lezioni in classe e a poter continuare a socializzare e crescere con i propri compagni. Un vantaggio che l’Isola ha riservato loro. Quest’anno però mi è mancato molto, a causa delle restrizioni non poter abbracciare i bambini per fare gli auguri o fare la classica foto di gruppo. Speriamo di poterci rifare l’anno venturo.

I bambini per farmi sentire meno triste mi hanno omaggiato di una cartellina porta documenti fatta a mano da loro, all’interno c’è scritto che è Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nel nostro cuore. È stato subito Natale….”

