Pioggia a Messina in serata, il Sindaco diffonde l’allerta meteo

di Michele Bruno – Nonostante le previsioni di ieri, il tempo è rapidamente cambiato in serata, a Messina. Si stanno verificando dei rovesci di pioggia in Città. Era prevista pioggia “debole” tra pomeriggio e serata. Il Sindaco ha fatto chiamare alle case dei messinesi per notificare l’allerta meteo, che durerà ancora domani.

Per la Protezione Civile Regionale l’allerta iniziale era “giallo” per oggi e verde per domani, cioè livello di “attenzione”. Evidentemente le cose sono cambiate e l’allerta è diventato più alto.

Il Sindaco, come tutte le volte, ha avvertito di non sostare in luoghi pericolosi per l’incolumità propria, come sotto gli alberi (rischio fulmini), o in prossimità dei torrenti.

Ricordando ai lettori di prestare molta attenzione in caso si debba uscire per necessità, aggiorneremo sui prossimi sviluppi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it