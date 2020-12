Torrenti, Musumeci “27 milioni Bisconte e 7 Ponte Gallo, Annunziata, San Filippo, Giampilieri”

di Michele Bruno – una notizia in realtà non nuova, ma forse passata sotto traccia, di cui in pochi si sono resi conto. 2 giorni fa, il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, intervistato da Emilio Pintaldi a Scirocco (qui dal minuto 17 a 19 circa), intervenendo sulla polemica tra lui e il Sindaco di Messina, su domanda del giornalista, con una elegante risposta, regala buone nuove:

“La Sicilia ha 390 Sindaci, la polemica con uno di loro è un tema che non mi appassiona. Però, e questo interessa, se non il Sindaco di Messina, i messinesi, l’altro giorno sono stato ad un sopralluogo al torrente Bisconte, e abbiamo già stanziato e appaltato 27 milioni di euro per la messa in sicurezza. Messina ha mille torrenti, ogni qual volta piove è un problema. Sono stati deliberati proprio l’altro ieri anche 7 milioni per consolidare l’argine dei torrenti Ponte Gallo, Annunziata, San Filippo, Giampilieri, abbiamo anche altri 7 milioni a disposizione del Commissario per il dissesto idrogeologico, che potranno essere utilizzati per i progetti che il Comune di Messina ha già in cantiere. Finalmente Messina è al centro dell’attenzione della Regione”.

Questa è sicuramente una notizia, dato che fino a stamattina, per quanto riguarda Ponte Gallo, eravamo rimasti all’impegno del consigliere comunale Sorbello (leggi) e a quello del consigliere della VI Municipalità Biancuzzo (leggi) riguardo al problema dell’erosione che minaccia la zona e gli abitanti, in cui il torrente Ponte Gallo è un protagonista.

Mancano in realtà i dettagli, il progetto riguarda solo la messa in sicurezza del torrente, e quella della costa? Anche delle tempistiche e modalità di questi interventi. Ma è già una buona notizia per Messina: è proprio la situazione del torrente che minaccia la costa, per via dell’accumulo dei detriti sabbiosi che non vanno a mare a rimpolpare la spiaggia.

