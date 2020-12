Atm vestirà le nuove divise disegnate dalla giovane Chiara Bellomia del Liceo Basile

“Continua l’impegno di ATM S.p.A. verso i nostri giovani. Dopo aver dato l’opportunità a 70 giovani operatori di esercizio di esprimere la propria professionalità, grazie alla sinergia con il Liceo Artistico E. Basile di Messina le nuove divise aziendali porteranno la firma della giovane Chiara BELLOMIA che si è aggiudicata il primo posto del Concorso Studentesco promosso nell’ambito del corso di Moda e Design dell’importante realtà studentesca messinese. Al secondo ed al terzo posto rispettivamente Alessia LA FAUCI ed Alessandra TRIMARCHI.” Ad affermarlo è il Presidente di ATM Giuseppe Campagna, riferendosi alle nuove divise aziendali che portano la firma di una studentessa messinese.

“E’ importante – continua Campagna- sottolineare l’impegno profuso dalle classi 4B e 4D (AS 2019/2020) che nonostante i disagi del lockdown della scorsa primavera ed a ridosso delle interrogazioni di fine quadrimestre, hanno dato prova di spiccate doti creative e professionali, come evidenziato dal M° Sarto Santi Morabito presidente del Circolo Maestri Sarti di Messina e Provincia. Da ogni elaborato trasparivano elementi di originalità, segno di una maturità professionale tutt’altro che acerba. Ed è importante quindi segnalare tutte le studentesse che hanno voluto dare un contributo attivo a questa iniziativa: Rachele AUDITORE, Corinne BONFIGLIO, Alessia DAZI, Margherita DI PERRI, Elisabetta DRAGO, Martina ILACQUA, Federica ISAJA, Alessia MINUTOLI, Laura OTERI, Giuliana PRESTIPINO, Giorgia PRISA, Andreea Claudia UDROIU e Mariaflavia SAGLIMBENI”.

I ringraziamenti del presidente di Atm vanno “Alla prof.ssa arch. Silvana PARISI referente dell’iniziativa per conto del Liceo Artistico Basile che ha seguito con le due classi le varie fasi di sviluppo dei lavori. Particolare soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica Caterina Karen Celesti e dal Presidente di ATM S.p.A. Pippo Campagna che si sono ripromessi di condividere un percorso comune che veda sempre più l’Istituto ed ATM S.p.A. insieme in future iniziative di promozione della creatività per dare ancora più opportunità ai nostri giovani”.

Nelle prossime settimane sarà avviata la procedura d’appalto per la realizzazione delle nuove divise che il personale di ATM S.p.A. potrà indossare a partire dalla prossima stagione estiva.

“A tutte le studentesse Auguriamo di realizzare i loro sogni ed essere artefici del loro futuro, radioso e professionalmente avvincente!”- conclude Campagna.

