A Terme Vigliatore, in via Tonnarella le fiamme hanno devastato un grande magazzino gestito da cinesi. L’incendio divampato in mattinata, ha reso necessaria l’evacuazione delle famiglie residenti nello stesso stabile. Sul posto, dalle cinque di stamani, stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Milazzo e Patti. Sulle cause dell’incendio indagano i carabinieri

