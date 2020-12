“Reazione a Cateno”, “operazione verità” di diversi soggetti politici

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione di “Reazione a Cateno – Analisi della relazione Annuale dell’Amministrazione Comunale di Messina”, un documento analitico del resoconto dell’amministrazione promosso da Articolo Uno Messina, Cambiamo Messina dal Basso, Messinaccomuna, Partito della Rifondazione Comunista, Più Europa, Rete 34+ .

“Abbiamo inteso districarci dentro queste pagine offrendo alla città questa sorta di controrelazione – si legge nel documento – con un’attenta analisi dei resoconti dell’amministrazione De Luca, per evidenziare cosa ci sia in realtà dietro la narrazione egoriferita di questi due anni ed avviare un percorso di verità, con rigore e approfondimento metodico”.

“È stato un lavoro utile a scoprire il vero volto politico dell’Amministrazione De Luca al di là della retorica e delle iperboli. Il proliferare delle partecipate – peraltro in contrasto con il programma presentato ai messinesi – con un sostanziale svuotamento della macchina comunale in un rapporto di potere e gestione non intermediato né dal Consiglio Comune né dagli uffici è un elemento più che preoccupante che incide sulla tenuta del sistema sia dal punto di vista democratico che del controllo. Al di là di urla e propaganda, la lettura attenta della gestione delle cose, a partire dai dati del bilancio di Comune e aziende collegate, apre scenari più che problematici per il futuro di Messina”.

Il lavoro, che si è svolto in diversi mesi, non è solo servito a passare a setaccio le affermazioni, i risultati e gli obiettivi decantati dall’Amministrazione De Luca, ma soprattutto a creare le basi per una rigorosa analisi politica che è stata condivisa anche con ulteriori soggetti politici e sindacali per rafforzare l’alternativa politica e sociale dentro e fuori Palazzo Zanca.

Ecco la conferenza stampa integrale:

