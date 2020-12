San Fratello, Ciro Di Bartolo ricorda le signorine Mancuso fondatrici della casa di riposo “Maria Immacolata”

“Ieri mattina alle prime luci dell’alba veniva a mancare in Messina la signorina Maria Mancuso. La notizia ha destato profonda commozione soprattutto perché questa dipartita è avvenuta lontano dalla Sua amata casa di riposo e in un momento storico di grande tristezza per la comunità di San Fratello, in cui forse non sarà possibile dare alla signorina Maria il saluto che meritava”. Queste le parole di Ciro Di Bartolo Direttore della Casa di Riposo ” Maria Immacolata” del centro nebroideo che, sta vivendo ore di paura e di incertezza a causa dei contagi covid.

“Possa ora l’amata sorella Maria Teresa- continua Di Bartolo– condurla per mano in quel posto destinato alle anime belle e candidate al cielo! Possa Gesù donarle il suo caldo abbraccio, quel Gesù amato e servito nei fratelli più bisognosi”.

“Emblematica a San Fratello l’ideazione e realizzazione della Casa di Riposo che ha dato accoglienza e calore a tanti anziani ed ammalati. – Con senso di gratitudine l’ex alunno delle signorine Mancuso afferma ancora- Conserverò per sempre nel cuore il ricordo di queste insegnanti di scuola e di vita, insegnamento impartito non solo con le parole ma con l’esempio di una vita dedicata al bene degli altri. A loro, ora vicine al Signore, chiediamo una preghiera affinché la loro Casa di Riposo possa tornare al più presto a rifulgere e ad essere quel luogo di accoglienza, che possa tornare a dare ai nostri anziani ed ammalati il calore di una famiglia!

Signorine Mancuso con la vostra vita senza grossi clamori, vissuta con semplicità e umiltà siete state immense!

Ringrazio il Signore di aver avuto il privilegio di conoscervi e chiedo a Lui di continuare insieme ai miei ragazzi la vostra opera con il vostro meraviglioso esempio.

Grazie non vi dimenticheremo”.

