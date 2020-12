Messina e Provincia, Meteo del 27 dicembre 2020

Il Meteo di Messina e Provincia, sulla base delle rivelazioni di 3bmeteo.com:

Un quadro generale: i venti di Maestrale che seguono la perturbazione di Santo Stefano e hanno la propria origine dall’arrivo già da venerdì dell’aria fredda scandinava, apportano ancora molte nubi e qualche rovescio sulla Sicilia settentrionale, a carattere nevoso al di sopra degli 800-900 m di quota. Temperature in calo. Venti moderati da O-NO. Mari generalmente mossi o molto mossi.

A Messina domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1467m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Sul versante tirrenico nubi sparse e schiarite dalla notte, con piogge deboli in mattinata. Molto nuvoloso con piogge e temporali fino a sera. Temperature da 8°C a 13°C. Venti forti sin dalla mattina, deboli la notte da Sud, da Ovest in seguito, tranne in nottata, quando tornano i venti da Sud. Mare mosso.

Sulla costa ionica poco nuvoloso con tendenze a schiarire fino alla mattina, poi improvviso cambio con piogge deboli e cielo coperto. Temperature da 7°C a 14°C. Venti da Nord-Ovest, forti dalla mattina. Mare mosso.

Sulle Eolie nubi sparse e schiarite di notte, ma la mattina il cielo si fa molto nuvoloso con piogge e temporali, e dal pomeriggio in poi le nubi sono irregolari con possibili deboli temporali. Temperature quasi stabili da 9° a 11°C. La notte venti chiaramente lievi, poi arrivano i venti da ovest forti, che sono sostituiti da venti forti da Sud in serata. Mare mosso.

Sui Nebrodi coperto neve miste a piogge moderate di notte e pomeriggio. La mattina nevischio. In sera si rasserena con poche nuvole per velature sparse. Temperature basse, da 0°C a 5°C. Eppure i venti non sono forti, da Sud la notte e poi da Ovest.

Sui paesi etnei della costa messinese orientale nubi sparse con schiarite, eccetto un cielo poco nuvoloso per velature sparse di notte, dunque niente piogge. Temperature da 7° a 12°C. Venti da Nord di notte, poi da Nord-Ovest, e da Sud la sera, di entità lieve, Mari poco mossi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it