San Fratello: in dono i pacchi della solidarietà firmati Coldiretti

Arrivano a San Fratello i pacchi della solidarietà firmati Coldiretti. Un’iniziativa partita dal management CAI (Consorzi Agrari D’Italia) e dalla Coldiretti che, rinunciando a propri compensi straordinari, ha dato vita ad una delle più importanti operazione di solidarietà, la prima offerta di cibo realizzata dagli agricoltori a favore dei “nuovi poveri INVISIBILI”, coloro i quali stanno attraversando e cercando di superare questa crisi economica e sociale provocata dalla diffusione del Covid19.

Sono proprio di questi giorni, le consegne di prodotti tipici ai nuovi poveri “invisibili”; a San Fratello la distribuzione è stata effettuata dal Presidente del consiglio comunale Benedetta Morello e dall’assessore Maria Rosa Mancuso, con l’aiuto di giovani volontari del luogo.

“Sono entrata a far parte della grande famiglia Coldiretti da poco tempo,- Afferma Benedetta Morello – qualche mese però è bastato a far capire la serietà, la competenza e soprattutto la sensibilità che mettono in tutto quello che fanno. Da imprenditore agricolo sono davvero onorata di far parte di questa organizzazione, che da sempre si schiera accanto ad allevatori ed agricoltori, categorie spesso dimenticate da chi di competenza. In questa occasione un grazie particolare al direttore provinciale Carmelo Tarantino per aver pensato a San Fratello, e a Benedetto Valenti e Salvatore Calcò per essersi adoperati per la consegna dei pacchi”

