Messina e Provincia, Meteo 28 Dicembre 2020

di Michele Bruno – Il Meteo di Messina e Provincia di domani, 28 dicembre 2020, sulla base delle rivelazioni di 3bmeteo.com.

Un quadro generale delle regioni del Sud: si allontana la perturbazione del weekend, favorendo l’arrivo di ampie schiarite su tutte le nostre regioni meridionali; la pausa dalle piogge avrà comunque vita breve, in quanto un nuovo sistema nuvoloso minaccia nuove precipitazioni. Temperature in temporaneo rialzo. Venti moderati di Libeccio. Mari in genere molto mossi.

Nubi, piogge, neve in montagna e temperature tipicamente invernali insisteranno anche negli ultimi giorni del 2020 per effetto di ripetuti impulsi di aria fredda dal Nord Europa. Sabato piogge e locali temporali su buona parte della Sicilia; domenica le precipitazioni tenderanno invece a concentrarsi sul basso Tirreno, dunque tra la Calabria e la Sicilia settentrionale. Da segnalare venti freddi dai quadranti occidentali.

A Messina domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2761m. I venti saranno al tesi o molto forti dal mattino, provenienti da Sud e da Sud-Sud/Est. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Sulla costa tirrenica, il tempo migliora a partire dalla notte, da nubi sparse con schiarite fino a sereno in serata, con qualche velatura durante la giornata. Massime di 18°C, Minime di 8°C. Venti dai quuadranti meridionali, di media entità, più forti il pomeriggio. Nessuna pioggia. Mare molto mosso.

Sul versante ionico, qualche velatura nuvolosa la notte, poi sereno tutta la giornata, con velature fino al pomeriggio, anche qui quindi tempo in miglioramento nell’arco delle 24 ore. Massime di 16°C, Minime di 8°C. Venti di varia provenienza, lievi fino alla mattina, più forti quelli dal quadrante Sud dal pomeriggio, in particolare proprio quelli pomeridiani da Sud-Sud/Ovest. Mare mosso.

Il tempo parte male sulle Eolie, con coperto e pioviggini notturne, salvo poi migliorare già dal mattino, con poche nuvole per sparse velature e poi sereno fino a sera. Massime di 17°C, Minime di 9°C. Venti mediamente forti dal quadrante occidentale la notte e la sera, durante l’argo del giorno invece venti lievi da Sud-Est. Mare molto mosso.

Tempo ancora brutto invece sui Nebrodi, in peggioramento anzi dalla notte, con nubi sparse e schiarite, e coperto fino a sera, con pioviggini previste nel pomeriggio. Temperature basse, da 0 a 5°C. Venti dal quadrante meridionale, forti quelli da Sud-Sud/Ovest da mattina a sera.

Anche tra i paesi etnei della costa orientale messinese tempo in miglioramento, con nubi sparse per scarse velature solo di notte, e poi cielo sereno, con qualche velatura solo la mattina. Venti dal quadrante meridionale da mattina a sera, forti soprattutto dal pomeriggio. Mare mosso.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it