Fondo Perequativo, più di 300 milioni per i comuni siciliani

Oggi, il Dipartimento regionale Autonomie Locali, di concerto con l’Assessorato regionale all’Economia, a conclusione di un lungo procedimento che ha visto coinvolto il Ministero competente, con apposito decreto, ha impegnato le somme di 263 milioni e mezzo, che nel 2021 saranno erogate ai Comuni dell’Isola come Fondo Perequativo degli Enti Locali e 115 milioni per gli investimenti dei medesimi.

“Grande soddisfazione anche per questo obiettivo raggiunto entro l’anno. Il lavoro sodo produce sempre risultati concreti. Con l’impegno di tali risorse, i comuni e tutti gli operatori economici coinvolti, potranno affrontare con più serenità l’anno che verrà. Con la considerevole riduzione dei tributi locali e maggiore liquidità per finanziare gli investimenti, sarà possibile programmare la sperata ripresa. Ringraziamo l’Anci per la proficua collaborazione istituzionale”.

E’ quanto affermato in una nota congiunta gli Assessori Bernardette Grasso e Gaetano Armao, a seguito della firma del decreto che impegna le somme da ripartire nel 2021 ai 390 comuni siciliani.

