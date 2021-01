Meteo di Messina e Provincia, 2 Gennaio 2020: arriva lo Scirocco

Eccoci nuovamente all’appuntamento con il meteo di Messina e Provincia su Messinaora.it, per domani, 2 Gennaio 2021. Ci basiamo sulle rilevazioni di 3bmeteo.com

Un quadro generale: fino alla fine del 2020 abbiamo visto incidere sulle regioni meridionali del nostro Paese, quindi anche sulla Sicilia, tutta una serie di venti causati da correnti fredde ed umide europee. Si tratta in particolare di venti di Ponente e Maestrale, e alle volte Tramontana. Questo primo giorno del 2021 ha già segnato un cambiamento, che si vedrà più nettamente già da domani. A questi venti prevalentemente occidentali, si sono opposti da ieri venti provenienti dai quadranti meridionali, caldi e secchi, guidati dal potente Scirocco. Come abbiamo detto ieri, lungi dal portare una mitigazione delle condizioni, eccetto per la giornata di oggi, relativamente tranquilla un po’ ovunque, porterà perturbazioni con effetti anche più forti. Nei fatti, lo scontro tra le due correnti opposte porterà sconvolgimenti, con forti precipitazioni e temporali, che insisteranno in particolare sulla Sicilia e la Calabria ionica e sul nostro capoluogo.

A Messina infatti, sono previste leggere piogge già da questa serata, come visto ieri. La notte porterà all’esplosione del temporale. Previsti in tutto 94,9 mm di pioggia, ripartiti soprattutto tra nottata e mattinata di domani, in minor parte sui rovesci pomeridiani (10 mm), che lasciano poi il posto alla quiete serale. Cielo coperto per tutta la giornata, salvo aperture serali. Minima costante a 13°, massima a 15°C il pomeriggio. Previsti venti molto forti di Mezzogiorno (Sud) e tra Scirocco e Mezzogiorno (SSE), i primi insistenti durante il pomeriggio, gli altri tra notte e mattina. La quiete serale è sostenuta invece dal sopraggiungere di Ponente (Ovest). Mare mosso, rischio mareggiate infatti sui tratti più esposti. Allerta di 3bmeteo.com per pioggia e vento (arancione), anche rossa nel primo caso per la notte, poi ridimensionandosi verso il giallo pomeridiano.

Condizioni migliori per le Eolie, dove riscontriamo cielo sereno, con nubi sparse tra mattina e pomeriggio. La pioggia arriva però nella serata di domani, debole ( 1,2 mm). Temperature da 11° (notte e mattina) a 17°C (pomeriggio). Venti di Scirocco, Mezzogiorno e intermedi, di forza mediobassa. E’ in corrispondenza col lieve Maestrale serale che c’è la pioggia. Mare mosso.

Sul Litorale tirrenico, le nubi sparse serali lasciano spazio a coperto o nuvoloso durante il giorno, con nuove schiarite serali. Il coperto mattutino porta pioggia di moderata entità (5,3 mm). Temperature tra 13° (notte, mattina, sera) a 17°C (pomeriggio). Anche su questa fascia spingono Mezzogiorno e i venti meridionali che spirano tra questo e Scirocco. In serata addirittura Libeccio (SO). Comunque ritenuti tenui. Mare mosso.

Come anticipato, sulla Costa ionica arrivano i temporali, fino alla mattina. Nel pomeriggio ancora ancora piogge di entità media (5,8 mm). In tutto previsti 63,8 mm di precipitazioni. Previste nubi irregolari nella notte e poi nuvoloso o coperto nel giorno. In serata arriva il rasserenamento con velature sparse. Temperature da 11° (sera) – 15°C (pomeriggio). Scirocco teso pomeridiano, meno la mattina. Leggero Maestrale serale. Mare mosso.

Situazione critica anche tra Etna e Ionio, con “ribaltamento” però. Il maltempo va a crescere, da piogge moderate notturne (6,8 mm) a temporali fino a sera. Previsti 98,1 mm di precipitazioni. Temperature da 11° (sera) a 14°C (pomeriggio). Spirano dalla notte alla mattina venti tra Libeccio e Mezzogiorno. Quest’ultimo è teso in serata. Mare mosso.

Tempo tra coperto e nuvoloso sui Nebrodi, con pioggia notturna di entità media (5,2 mm). Temperature da 3° (sera) a 8°C (pomeriggio). Allerta per i venti forti di Scirocco e Mezzogiorno di notte e mattina e tesi poi il pomeriggio quelli di Sud-Sud/Ovest. Mare mosso.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it