Meteo di domani 4 Gennaio 2021, a Messina e Provincia

Ecco il meteo di domani, 4 Gennaio 2021, con le previsioni per Messina e Provincia, elaborate sulla base dei dati di 3bmeteo.com.

Un quadro generale: continuano le perturbazioni atlantiche, in rapida successione, che dal Tirreno hanno colpito, in questi giorni, la Campania, con piogge e temporali, estesi alla Calabria tirrenica, con brevi rovesci a carattere intermittente. Diversamente accade in Sicilia, dove vi sono temporanee finestre soleggiate, salvo addensamenti nuvolosi e fugaci piovaschi sulle province centro-occidentali siciliane e sulla Calabria ionica. Temperature pressoché stazionarie all’estremo Sud, in lieve calo in Campania. Venti moderati, per tutto il Sud Italia, dai quadranti occidentali, in particolare Ponente (da Ovest) e Libeccio (da Sud-Ovest), laddove insisteranno rovesci e temporali. Mari generalmente molto mossi. Da segnalare neve in Appennino dai 900-1000 m di quota.

Vediamo ora le condizioni del Capoluogo e della nostra Provincia messinese, dove tornano lievi fenomeni di instabilità con piogge scarse e limitate nel tempo e condizioni localizzate e temporanee di venti tesi, con eccezione per fenomeni più ampi nelle Eolie:

A Messina soprattutto nubi sparse e qualche velatura sparsa la mattina. Nonostante ciò si riscontreranno quasi insignificanti fenomeni di pioggia in nottata (0,7 mm) e nel pomeriggio (0,4 mm). Temperature da 8° (mattina) a 13° (pomeriggio). Lo Scirocco notturno lascia spazio poi dalla mattina ai venti occidentali nello spettro tra Ponente e Maestrale (Nord-Ovest), tesi soprattutto il pomeriggio. Mare mosso.

Sulle Eolie, ancora maltempo. Nubi sparse alternate a schiarite con pioviggini (0,7 mm) nella notte, peggioramento del tempo poi nel pomeriggio, con coperto e precipitazioni di media entità (5,9 mm). Temperature da 9° (mattina) e 13°C (pomeriggio). Tesi i venti occidentali anche qui, nello spettro tra Ponente e Libeccio, soprattutto dalla mattina. La perturbazione porta a mari molto mossi.

Sul versante tirrenico, velature sparse fino al mattino, con lieve addensamento in nubi sparse dal pomeriggio, tutto sommato parzialmente soleggiato. Non previste piogge. Temperature da 8° (mattina) a 14° (pomeriggio). Alternanza di venti meridionali e di Ponente. Quest’ultimo insiste soprattutto nell’arco delle ore di giorno, con una certa tensione il pomeriggio. Mare mosso.

Sul Litorale ionico si parte con deboli piogge notturne (0,7 mm) , con rasserenamento completo al mattino e poi nuovi lievi addensamenti sparsi dal pomeriggio. Temperature da 7° (mattina) a 13°C (pomeriggio). Prevalenza durante l’intera giornata di lievi venti occidentali. Mare mosso.

Situazione molto simile nei paesi nella fascia tra Ionio ed Etna, dove la massima è poco più bassa, 12°C, e le piogge, di lieve entità, previste in 0,6 mm. Qui prevalenza di venti di Maestrale e di provenienza attigua, di lieve e media entità.

Sui Nebrodi previsti cieli con nubi sparse o velature (durante la mattina), salvo fenomeni di addensamenti fino a coprire del tutto nel pomeriggio, con annesse piogge di scarsa entità (0,3 mm). Nonostante ciò la massima è riscontrata sempre nel pomeriggio (6°C), minime nella notte e la mattina, quando si raggiungerà lo zero. Persistono ancora qui, e prevalgono, i venti meridionali di Scirocco e Libeccio, in forma leggera.

