Ritiro raccolta differenziata a singhiozzo nella zona nord: si corre ai ripari

Alcune zone dell’area Nord relativamente alla raccolta differenziata, nella fattispecie della V Circoscrizione, in questi giorni di festività, sono rimaste scoperte dal ritiro della raccolta differenziata, a quanto pare a causa del grande carico di rifiuti alle volte mal conferiti in alcuni condomini (con conseguente sanzione), che avrebbero causato dei ritardi nella stessa raccolta.

Ad interloquire con i vertici di Messinaservizi il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo:” Mi sono pervenute svariate segnalazioni in merito al mancato ritiro per ben due settimane dell’indifferenziata e dell’ umido in alcune zone della V Circoscrizione, sia il 26 dicembre 2020 che il 2 gennaio 2021″, ma si ricorre immediatamente ai ripari e

da domani 3 gennaio 2021 ci sarà una squadra di recupero per le zone che sono rimaste scoperte dal relativo ritiro.

Laimo conclude ringranziando i cittadini pazienti e virtuosi che ben differenziano e la stessa Messinaservizi per la collaborazione ed immediato intervento risolutivo.

