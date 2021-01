Calcio dilettantistico quanto conta davvero?

Il calcio dilettantistico e giovanile non riprenderà a Gennaio, questo è quello che si evidenzia da le ultime indiscrezioni del Governo, ma quante persone e società sono davvero coinvolte? Quando e cosa farà il Governo per permettere la ripartenza? Ancora non è chiaro.

Ecco i numeri del calcio dilettantistico in Italia:

12.032 Le Società

64.372 Le Squadre

568.573 Gare ufficiali

1.050.451 Tesserati

Il calcio dilettantistico e giovanile continua a rappresentare il principale movimento sportivo presente in Italia: nel 2019 si contano 12.032 società e 64.372 squadre, per un totale di 1.050.451 calciatrici e calciatori (di cui il 360.546 impegnati nell’attività di Settore Giovanile e Scolastico) e 568.573 partite ufficiali disputate.

272 giovani calciatori tesserati nel 2017/2018 per società dei campionati regionali e 452 per i sodalizi della Serie D nel 2018/2018 sono passati ai club prof.

In totale, tra il 2017/2018 e il 2018/2019, ben 724 calciatori tra i 15 e i 21 anni formati da società dilettantistiche sono riusciti ad accedere al calcio professionistico.



I dati sui calciatori tesserati testimoniano quanto il calcio dilettantistico e giovanile rappresenti uno sport profondamente diffuso e radicato (a livello nazionale, circa un italiano su 58 risulta tesserato per una società di calcio).



