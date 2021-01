Il Comitato dell’ospedale di Lipari: necessità di cardiologi h24

di Luana Spanò – Oggi Lorenza avrebbe compiuto 23 anni. Una giovane vita spezzata, secondo i genitori dalla malasanità. E mentre gli eoliani a Lipari non potranno neanche vaccinarsi contro il Covid e restano solo un’anestesista e tre medici, il Comitato dell’ospedale di Lipari torna a chiedere a gran voce che sia garantito il diritto alla salute e all’assistenza, con cardiologi presenti tutti i giorni della settimana e anche nelle ore notturne.

“Con la presente ricordiamo l’imminente scadenza (17 gennaio p. V.) della convenzione tra l’asp di Messina e l’ospedale Papardo, per le prestazioni di cardiologia presso il P.O. Di Lipari.

Con la stessa si desidera ribadire la necessità di estendere la suddetta convenzione, con reperibilità notturna dei cardiologi e servizio nei giorni festivi.

Si ricorda inoltre che il nostro nosocomio è ancora in attesa delle attrezzature (promesse) per l’esecuzione delle prove da sforzo, e l’esecuzione dell’ Holter pressorio.

Certi di un vostro celere riscontro

Porgiamo distinti saluti”.

