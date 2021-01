Giorno dell’Epifania, Meteo di Messina e Provincia

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia, per domani, 6 Gennaio 2021, festeggiato come giorno dell’Epifania. Ci basiamo, come sempre, sulle rilevazioni di 3bmeteo.com.

Quadro generale: poche variazioni rispetto a ieri. Il Mediterraneo centro-occidentale è ancora sede di ripetuti affondi depressionari, che porteranno rovesci e temporali a più riprese sulla Campania, più estesi e insistenti nella prima parte del giorno sul versante tirrenico; neve sull’Appennino. Cieli irregolarmente nuvolosi e fenomeni scarsi o del tutto assenti in Sicilia e sulla fascia ionica della Calabria.

Temperature in ulteriore rialzo su Calabria e Sicilia. Venti tesi dai quadranti meridionali sul Nord Sicilia e sui settori appenninici. Mari ancora mossi o molto mossi.

Nel messinese situazione tranquilla, senza piogge, tuttavia con fenomeni di nuvolosità. Venti localmente e temporaneamente tesi in vari settori:

A Messina domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2065m. I venti saranno tesi al mattino e al pomeriggio e proverranno da Mezzogiorno. Sempre da Sud anche la notte, ma meno tesi. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Cielo nuvoloso sulle Isole Eolie, in aumento durante la serata, tuttavia nessuna pioggia. Temperature da 9° (mattina) a 17°C (pomeriggio). Moderati venti meridionali per tutta la giornata. Mare mosso.

Litorale Tirrenico con cieli nuvolosi, con nubi sparse dal pomeriggio, eccetto un temporaneo rasserenamento in mattinata. Non previste piogge. Temperature da 10° (mattina), 18° (pomeriggio). Venti meridionali moderati, compresi tra Mezzogiorno e Scirocco. Mare mosso.

Situazione dei cieli quasi identica sul versante ionico, eccetto per qualche nuvola mattutina in più. Nessuna pioggia prevista. Temperature da 8° (mattina) a 15°C (pomeriggio). Venti prevalenti di Maestrale. Mare mosso.

Situazione simile sulla fascia tra Etna e Ionio, però con locali aperture notturne. Pioggia non prevista. Minime e massime identiche. Prevalenti moderati venti sdai quadranti settentrionali. Mare mosso.

Sui Nebrodi cielo nuvoloso o molto nuvoloso, senza piogge però. temperature da 4° (mattina) a 8°C (pomeriggio). Venti di Mezzogiorno, tesi durante la giornata, più lievi nelle altre ore.

