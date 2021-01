Covid. San Fratello da domani al 21 gennaio è zona rossa

di Fra Pè – Anche se è giorno di festa, a San Fratello dove ieri sono stati dichiarati 76 casi positivi al covid, è arrivata l’ordinanza del Presidente della regione Siciliana con la quale il centro nebroideo viene dichiarato zona rossa per i giorni che vanno dal 7 al 21 gennaio.

La richiesta è partita dal Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto dopo i risultati dei tamponi molecolari che in una popolazione di 3.500 abitanti destano molta preoccupazione, tanto che lo stesso primo cittadino nella pagina fb del Comune afferma:

“Una situazione delicata in cui, state tranquilli, non sarete soli. L’amministrazione comunale sarà al vostro fianco per qualsiasi necessità. Nella giornata di oggi saranno predisposti tutti gli atti conseguenziali alla suddetta dichiarazione.

Non prendiamo questa ordinanza come un castigo, come qualcosa di brutto, servirà a liberare il nostro paese da questo nemico.

Riceverete tutti gli aggiornamenti nella giornata di oggi”.

