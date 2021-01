Meteo di Messina e Provincia, 8 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Il meteo di domani, 8 Gennaio 2021, per Messina e Provincia. Previsioni basate sulle analisi di 3bmeteo.com.

Un Quadro Generale delle regioni meridionali:

Marcato rialzo termico previsto tra 8 e 9 gennaio, quando un vortice depressionario in approfondimento tra il Marocco e la Penisola iberica incentiverà l’afflusso di correnti umide e sempre più miti dai quadranti sudoccidentali, in particolare dal Nord Africa: temperature massime prossime o superiori ai 21-23°C sono attese tra Calabria e Sicilia, specie lungo i versanti tirrenici, con picchi fino a 22-24°C lungo il versante tirrenico palermitano, per l’azione di intensi venti di Scirocco. I venti africani porteranno ulteriori piogge, rovesci e locali temporali sulla Campania, con nevicate sull’Appennino, soprattutto per l’incontro con perturbazioni atlantiche, ancora in transito in tutto il settore mediterraneo, in rapida successione.

Nuvolosità irregolare e fenomeni isolati o del tutto assenti tra Calabria e Sicilia.

Venti moderati o ancora a tratti tesi, prevalentemente di Libeccio o Mezzogiorno. Mari: da mossi a molto mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia; basso Tirreno poco mosso alle coste siciliane.

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con alternanza, domani, nel messinese. Assenza di precipitazioni e temperature in generale rialzo, specie il pomeriggio, per effetto dei venti meridionali, alternati a venti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o poco mossi:

A Messina domani giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Nuvoloso però in serata, con locali aperture. Durante la giornata di domani temperatura massima di 19°C (pomeriggio), minima di 15°C (sera). Lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord (Tramontana), pomeriggio e sera moderati, da posizioni vicine a Maestrale (NNO e ONO). Mare mosso o poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sulle Isole Eolie nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata, senza piogge. Temperature da 13° (mattina e sera) a 18° (pomeriggio). Un Libeccio (Sud-Ovest) teso notturno lascerà spazio a venti settentrionali più lievi, in particolare un Maestrale pomeridiano. Mare poco mosso.

La Provincia Tirrenica presenterà nubi sparse alternate a schiarite, maggiori nel pomeriggio. Nessuna pioggia. Temperature da 14° (sera) a 18°C (pomeriggio). Venti settentrionali nelle ore di giorno, si alternano a venti dai quadranti meridionali in assenza di luce. Mare poco mosso.

Sul Litorale Ionico cieli sereni o poco nuvolosi, con maggiori addensamenti in serata, alternati a schiarite. Niente pioggia. Temperature da 14° (notte e mattina) a 20° (pomeriggio). Prevalente Maestrale, o venti immediatamente vicini, durante tutta la giornata. Mare mosso.

Nella fascia tra Etna e Mar Ionio, identica situazione per cieli e assenza di piogge. Temperature da 13° (notte e mattina) a 18° (pomeriggio). Venti settentrionali, più tesi in nottata, sono prevalenti, ma lasciano spazio a venti dai quadranti meridionali, più caldi, nel pomeriggio. Mare mosso.

Un cielo sostanzialmente poco nuvoloso durante il giorno sui Nebrodi, con nubi sparse notturne alternate a schiarite. Forte però la tendenza ad addensamenti in serata, fino a cieli molto nuvolosi. Ad ogni modo non sono previste piogge. Temperature da 7° (notte) a 15°C (pomeriggio). Venti di Scirocco o provenienti da punti immediatamente vicini, di lieve o media entità.

